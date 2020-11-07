ترامب: بايدن طرح نفسه بشكل زائف على أنه الفائز في الانتخابات

اتهم دونالد ترامب السبت جو بايدن بـ"الإسراع إلى طرح نفسه بشكل زائف على أنه الفائز" في الانتخابات الرئاسية الأميركية بعدما أعلنت وسائل إعلام فوز المرشح الديمقراطي، مؤكدا أن الانتخابات "لم تنته إطلاقا".

وقال ترامب "نعرف جميعا لماذا يسارع جو بايدن لطرح نفسه بشكل زائف على أنه الفائز، ولماذا يبذل حلفاؤه في الإعلام كل هذه الجهود لمساعدته: لا يريدون أن تُكشف الحقيقة".

وأضاف "الحقيقة البسيطة هي أن هذه الانتخابات لا تزال بعيدة عن النهاية".

وأكد محامي ترامب الخاص رودي جولياني خلال مؤتمر صحافي لفريق حملة الرئيس في فيلادلفيا أن ترامب "غير مستعد إطلاقا للاعتراف بفوز بايدن". وقال "بالطبع، لن يقر بهزيمته في حين أن هناك ما لا يقل عن 600 ألف بطاقة تصويت مطعون فيها".

وشدد الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته على أنه لم تتم "المصادقة" على فوز خصمه في "أي ولاية" ولا سيما "الولايات التي تشهد منافسة كبيرة والتي تتجه إلى عمليات إعادة تعداد تلقائية" والولايات "حيث قدم فريقنا طعونا قضائية مبررة ومشروعة يمكن أن تحسم الفائز النهائي".

وأعلنت كل وسائل الإعلام الكبرى بيما فيها شبكة فوكس نيوز المحافظة، السبت فوز جو بايدن بالرئاسة، باعتبار أنه لم يعد بإمكان ترامب حسابيا التعويض عن الفارق بينهما في الولايات الأساسية.

وفتح فريق ترامب عدة معارك قضائية في الأيام الماضية، غير أنها في غالب الأحيان طفيفة، ولم يحقق حتى الآن أي انتصار قضائي حاسم. وضاعف ترامب نفسه الاتهامات بالتزوير بدون تقديم أي دليل ملموس على ذلك.

وقال ترامب في بيانه "اعتبارا من الإثنين، سيبدأ فريقنا برفع الملفات إلى المحاكم للتثبت من الاحترام الكامل للقوانين الانتخابية، ومن إعلان الفائز الحقيقي". واتهم بايدن مجددا بدون أي دليل بالسعي لاحتساب بطاقات اقتراع "مزورة أو مفبركة أو قدمها ناخبون متوفون أو محرومون من حقوقهم المدنية". و

أكد ترامب الذي كان يلعب الغولف في ناديه قرب واشنطن عند إعلان نتائج الانتخابات، "لن أتراجع طالما أن الشعب الأميركي لم يحصل على تعداد الأصوات النزيه الذي يستحقه".