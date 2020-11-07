شاهد: أرميني يحارب أصوات القصف في قرة باغ بعزف الموسيقى الشعبية

منذ اندلاع القتال، كان هاكوب خلاتيان يتردد على الملاجئ في ستيباناكيرت، كبرى مدن ناغورني قرة باغ، عازفاً على آلة الكمان التقليدية لرفع معنويات أولئك الذين يحتمون فيها.

جاء خلاتيان إلى ستيبانكرت قبل خمس سنوات من يريفان لتدريس الموسيقى في إحدى المدارس المحلية. واليوم يعزف مقطوعات الشاعر والموسيقي الشهير سايات نوفا من القرن الثامن عشر، بالإضافة إلى أعمال أخرى للملحنين الأرمن التقليديين مع استمرار الصراع بين أرمينيا وأذربيجان.

يقول خلاتيان: "عندما اندلعت الحرب، قررت أن أتجول في الملاجئ في محاولة لإسعاد الناس بالموسيقى قدر الإمكان. كان اليوم يوماً ممتعاً للغاية، لقد قطعت وعداً بأنني سأعود، بالتأكيد، بعد الانتصار وسنقوم معاً على حفلة احتفالية".

وتقول روزا شهبازيان وهي أرمينية أيضاً: "سارت أمسيتنا بشكل جيد للغاية، لأن صديقنا من أرمينيا جعلنا سعداء، لقد نسينا الحرب للحظة. إننا نفكر دائماً في الحرب ولكن عندما ننتصر، سنتوقف، وسنرقص كوتشاري التقليدية، لأن كوتشاري هي رقصة انتصارنا".