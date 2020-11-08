تغطية مباشرة: لأبرز ردود الفعل الدولية على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية

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العالم يهنىء بايدن على فوزه "التاريخي"

توالت التهنئات على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من كل أنحاء العالم، حيث رأى حلفاء واشنطن وخاصة في اوروبا انتخابه فرصة لبداية جديدة بعد سنوات من التوتر في ظل ادارة دونالد ترامب.

وفي العديد من المدن الامريكية، تهافت آلاف الامريكيين الى الشوارع للاحتفال بفوز بايدن مطلقين صيحات الفرح وأبواق سياراتهم بعد دقائق على إعلان وسائل فوز المرشح الديموقراطي.

وفي ما يلي بعض ردود الفعل العالمية الاولى:

- المانيا

قالت المستشارة الألمانية التي عانت من علاقات معقدة مع واشنطن في ظل رئاسة دونالد ترامب، "تهانينا! (...) أتمنى من كل قلبي الحظ والنجاح". وأضافت "صداقتنا العابرة للاطلسي لا بديل عنها إذا ما أردنا تجاوز التحديات الكبيرة الراهنة"، وفق ما كتب المتحدث باسمها عبر موقع تويتر. وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من جهته، أنه يتطلع إلى "انطلاقة جديدة" للعلاقة عبر الأطلسي. وكتب في تغريدة "نريد البناء على تعاوننا (مع الرئيس الامريكي الجديد) من أجل انطلاقة جديدة في العلاقة عبر الأطلسي"، فيما رحب نائب المستشارة أولاف شولتز بفتح "صفحة جديدة في العلاقة عبر الأطلسي".

- فرنسا

قال الرئيس الفرنسي في تغريدة "الامريكيون اختاروا رئيسهم. تهانينا لجو بايدن وكامالا هاريس! لدينا الكثير من العمل لمواجهة التحديات الراهنة. لنعمل معاً!".

- بريطانيا

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت جو بايدن "لانتخابه" رئيساً للولايات المتحدة، ونائبته كامالا هاريس ل"نجاحها التاريخي". وغرّد جونسون "الولايات المتحدة حليفتنا الأبرز وأنا متحمس للتعاون بشكل وثيق بشأن أولوياتنا المشتركة، من التغير المناخي إلى التجارة والدفاع".

- الاتحاد الاوروبي

هنّأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الامريكية، وشددا على رغبة الاتحاد الأوروبي في إعادة بناء "شراكة قوية" مع الولايات المتحدة. وكتب ميشال في تغريدة "تهاني لجو بايدن وكامالا هاريس". وأضاف "الاتحاد الأوروبي مستعدّ للالتزام بشراكة قوية عابرة للأطلسي. كوفيد-19 والتعددية والمناخ والتجارة الدولية هي تحديات يجب مواجهتها معاً". من جهتها قالت فون دير لاين في بيان "أهنئ بحرارة السيد جو بايدن على فوزه (...) وأتطلع للقائه في أقرب فرصة ممكنة".

- حلف شمال الأطلسي

هنّأ الأمين العام لحلف دول شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بايدن لفوزه في الانتخابات الرئاسية الامريكية، مشيداً بكونه "مؤيدا قويا" للحلف، وعبّر عن "حماسته للعمل" معه. وكتب في تغريدة "أعرف جو بايدن، إنه مؤيد قوي لحلفنا، وأنا متحمس للعمل بشكل وثيق معه. حلف أطلسي قوي هو أمر جيّد بالنسبة لأميركا الشمالية وكذلك لأوروبا".

- كندا

هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بايدن وكامالا هاريس لفوزهما في الانتخابات الرئاسية الامريكية. وقال ترودو في بيان "أتطلع للعمل مع الرئيس المنتخب بايدن ونائبة الرئيس هاريس، وإدارتهما والكونغرس الامريكي حتى نتمكن من النهوض معا بالتحديات العالمية الكبرى".

- ايرلندا

كان رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن من بين أوائل الزعماء الدوليين المهنئين لبايدن المتحدّر من أصول إيرلندية. وجاء في بيان لمارتن أن "إيرلندا تفتخر بجو بايدن بقدر ما تفتخر بكل أجيال الإيرلنديات والإيرلنديين وأجدادهم الذين أغنوا بمثابرتهم وعبقريتهم التنوّع الذي يقوي أمريكا". وتابع البيان "إنه يوم مميز لأبناء مقاطعتي لوث ومايو الذين يعتبرون الرئيس المنتخب بايدن واحدا منهم".

- اليونان

غرد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس "نهنىء الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن. بايدن صديق حقيقي لليونان وأنا متأكد من أن العلاقات بين بلدينا ستزداد قوة في ظل رئاسته".

- بلجيكا

وغرد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو "كل التهاني لجو بايدن لانتخابك الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة. أدلى عدد قياسي من الناخبين بأصواتهم في هذه الانتخابات، وهذا يوضح حيوية الحياة السياسية الأميركية وديمقراطيتها".

- ايطاليا

غرد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي قائلا "تهانينا للشعب الامريكي والمؤسسات الامريكية على المشاركة الكبيرة والحيوية الديمقراطية. نحن على استعداد للعمل مع الرئيس المنتخب جو بايدن لجعل العلاقة عبر الأطلسي أقوى. يمكن للولايات المتحدة الاعتماد على ايطاليا باعتبارها حليفا قويا وشريكا استراتيجيا".

- اسبانيا

غرد رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز "اختار الشعب الامريكي الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة. نهنىء جو بايدن وكامالا هاريس. نتمنى لكم الحظ الجيد وكل التوفيق. نحن نتطلع الى التعاون معكم لمواجهة التحديات أمامنا". -

الهند

وهنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بايدن ووصف نائبته كامالا هاريس الابنة لامرأة هندية بانها مصدر "فخر كبير". وغرد مودي "اهنئك على انتصارك الرائع". وفي تغريدة منفصلة لهاريس، كتب رئيس الوزراء الهندي "نجاحك رائد، ومصدر فخر هائل ليس لعائلتك فقط، بل أيضا لجميع الامريكيين من أصل هندي".