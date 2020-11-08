سياح إسرائيليون تحط بهم طائرة لأول مرة في مطار دبي

حطت أول طائرة تحمل على متنها سياحا إسرائيليين إلى الإمارات العربية في مطار دبي الدولي، في أخر مؤشر على اتفقا التطبيع الذي توصل إليه البلدان. ووصلت الطائرة إلى المدينة المرصعة بناطحات السحاب بعد أن استغرقت الرحلة ثلاث ساعات قادمة من مطار بن غوريون في تل أبيب.

وقد عبرت الطائرة أجواء العربية السعودية ثم مياه الخليج قبل أن تحط في الإمارات. ووصل السياح في وقت تحاول دبي بصفة خاصة إعادة إحياء قطاع السياحة الحيوي في ظل استمرار تفشي وباء كوفيدـ19.

وكانت الإمارات وإسرائيل اتفقتا على إطلاق رحلات تجارية منتظمة بين البلدين في المدى القريب، فيما نقلت رحلات جوية أخرى وفودا حكومية وتجارية. ويعتزم طيران دبي بدأ رحلاته الجوية إلى تل أبيب هذا الشهر، وقد وصفت الشركة رحلة يوم الأحد بالرحلة غير المنتظمة الخاصة بالسياح.

كما تأتي هذه الرحلة في وقت كشفت أبو ظبي وتل ابيب عن علاقاتهما الدبلوماسية للعلن، بعد أن حافظتا عن علاقاتهما السرية لسنوات. وكانت الإمارات والبحرين وقعتا اتفاق التطبيع مع إسرائيل في حفل احتضنه البيت الأبيض في أيلول/سبتمبر الماضي، لتكونا ثالث ورابع دولة عربية تعقد اتفاق سلام مع إسرائيل.