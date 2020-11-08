فرنسا تسجل 306 وفيات جديدة بكوفيد-19 والحصيلة الإجمالية تتجاوز 40 ألفا

تخطّت فرنسا السبت عتبة 40 ألف وفاة جراء كوفيد-19، حسب معطيات نشرتها وكالة الصحة العامة الفرنسية. ووفق أرقام الوكالة، سُجلت 306 وفيات إضافية في المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 40169 وفاة.

ولم يتوفر العدد اليومي للإصابات الجديدة بشكل فوري، بعد أن كان قد تجاوز 60 ألفا في اليوم السابق، ما يمثل تسارعا حادا في الإصابات.

وقالت وكالة الصحة إنه من المقرر نشر الأرقام الإثنين. وهذا الارتفاع الكبير في الإصابات يؤدي إلى زيادة الضغط على المستشفيات التي وصل عدد المرضى في غرف العناية المركزة فيها إلى 4410 مقابل 3721 في بداية الأسبوع.

وارتفع العدد الإجمالي للأسرّة المخصصة لمرضى فيروس كورونا من 5 آلاف إلى 6400.