شاهد: فوز هاريس بمنصب نائب الرئيس يطلق الاحتفالات في قرية أجدادها بالهند

احتفل سكان بعض المدن في الهند سيما في مدينة تشيناي وقرية ثولاسيندرابورام بانتخاب كامالا هاريس لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأحد، مرحبين بالانتصار التاريخي لهذه المرأة من أصل هندي.

وأشادت كامالا هاريس الأحد بوالدتها شيامالا غوبالان، الأخصائية في أمراض السرطان المولودة في مدينة تشيناي جنوب الهند. وقالت أمام أنصارها إن والدتها "آمنت بشدة بأمريكا حيث يمكن حصول مثل هذه اللحظة".

واحتفل السكان بالحدث في قرية ثولاسيندرابورام الواقعة في ولاية تاميل نادو (جنوب)، حيث وُلد بي في غوبالان، جد كامالا هاريس، وكان مسؤولا هنديا كبيرا.

وأطلق السكان المفرقعات النارية وصلوا في المعبد الرئيسي ولوحوا بصور أول امرأة تصبح نائب للرئيس في سن السادسة والخمسين. كما صنع قرويون مجسما ملونا كتبوا عليه "مبروك لكامالا هاريس".

وقالت ارول موشي سوداكار، وهي ربة منزل، لوكالة فرانس برس "إنها مصدر فخر لجميع النساء".

وأكد بالاشاندران غوبالان، وهو عم هاريس الهندي وأستاذ جامعي، أنه على يقين دائمًا من نجاحها. وصرح لقناة "ويون تي في" التلفزيونية من نيودلهي "أنا مرتاح، لأنني كنت أعلم أنها ستفوز، وقد أخبرتها ذلك بالأمس". وقال لوكالة فرانس برس الجمعة إن عائلة هاريس التي تعيش في الهند ستسافر إلى الولايات المتحدة لحضور حفل تنصيبها في كانون الثاني/يناير.

وأضاف "اجتمعت العائلة عندما أدت اليمين الدستورية كعضو في مجلس الشيوخ. وسنكون جميعًا معًا عندما تؤدي اليمين كنائب لرئيس الولايات المتحدة. هذه لحظة عظيمة بالنسبة لنا".

وفي دلهي، أكد السكان منذ شهور بالفخر بأصول هاريس الهندية. واعتبر ياش أيور انتخابها "لحظة فخر لنا أيضًا كهنود لأن جذورها هنا".

من جهته هنّأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأحد جو بايدن لفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية مشيراً إلى أن انتخاب نائبته كامالا هاريس ذات الأصل الهندي، هو مصدر "فخر كبير".