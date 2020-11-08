السعودية تهنئ تنزانيا وكمبوديا وتتجاهل بايدن

بمجرد الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية توالت رسائل التهنئة للرئيس الجديد للولايات المتحدة جو بايدن من كل أنحاء العالم سواء من الدول الصديقة لواشنطن أو الدول التي تشهد صراعات معها. وهنأ العديد من قادة دول الشرق الأوسط جو بايدن لطي صفحة دونالد ترامب، ودعوه إلى العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية باستثناء السعودية التي لم يصدر عنها أي موقف حتى الآن.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أثار مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الجدل من خلال التساؤل حول السبب وراء صمت السعودية أمام انتخاب الأمريكيين لجو بايدن. وتداول البعض تغريدات الديوان الملكي السعودي حملت رسائل تهنئة للرئيس التنزاني وملك كمبوديا خلال الساعات الماضية. فيما كتب البعض الأخر أن السعودية فقدت حليفها الأمريكي دونالد ترامب.

هذا ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس رسائل التهنئة التي وجهها ملك السعودية لرئيس تنزانيا بعد الإعلان عن فوز بايدن. وصباح الأحد نشرت الوكالة السعودية تغريدة آخرى تناولت فيها تهاني كل من ملك السعودية وولي عهده لملك مملكة كمبوديا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

هذا وتقدم كل زعماء كل من مصر والامارات وقطر وفلسطين والاردن والبحرين وإسرائيل والعراق والسودان بالتهاني لجو بايدن على انتخابه الرئيس الـ 46 للولايات الأمريكية.