شاهد: مناصرون لبايدن وترامب يحملون الأسلحة خلال مظاهرات بأتلانتا بعد إعلان نتائج الانتخابات

تجمع عشرات من المحتجين المسلحين من مؤيدي الديمقراطي جو بايدن في أتلانتا بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمواجهة تجمع مؤيد لترامب حمل المشاركون فيه بدورهم الأسلحة. وأظهرت الصور مواجهات كلامية بين المعسكرين وسط محاولة الشرطة تهدئة الوضع.

ولطالما خرج مسلحون مؤيدون لترامب إلى شوارع مختلف المدن الأمريكية في الفترة الأخيرة تزامنا مع اندلاع مظاهرات ضد عنصرية الشرطة الأمريكية عقب مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد.