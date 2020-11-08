شاهد الأغنية التي شاركها بايدن على حسابه في تويتر بعد فوزه

نشر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على حسابه في تويتر مقطع فيديو لأغنية تظهر فيه ولايات أمريكية مختلفة، وأمريكيون من أصول عدة.

وأرفق المقطع بتغريدة قال فيها:"أمريكا، يشرفني أنه تم اختياري لقيادة بلدنا العظيم، العمل الذي ينتظرنا شاق، ولكنني أعدكم بأنني سأكون رئيسا لجميع الأمريكيين، سواء صوتوا لي أم لا، سأحافظ على إيمانكم بي".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أعلنت فوز بايدن بالسباق الرئاسي بعد أن رجحت كفته في ولايتي بنسلفانيا ونيفادا.

وأطل بايدن في خطاب إعلان النصر، أمام مناصريه، حيث تعهد بتوحيد الأمريكيين والسعي إلى رأب الصدع في البلاد، بعد فوزه على الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات التي جرت الثلاثاء.

وقال متوجّهاً إلى أنصاره الذين احتشدوا في الهواء الطلق في مسقط رأسه ويلمنتغون بولاية ديلاوير "حان وقت الشفاء في أميركا، أتعهّد أن أكون رئيساً لا يسعى إلى التقسيم بل إلى التوحيد"، في تناقض مع السياسة التي انتهجها ترامب طوال السنوات الأربع الماضية.

وإذ أقرّ بايدن بأنّ أنصار ترامب أصيبوا بخيبة أمل من جرّاء فوزه، قال "هؤلاء ليسوا أعداءنا. إنهم أميركيّون"، متعهّداً من جهة أخرى "جعل أميركا محترمة في العالم مجدّداً".

وشكر الناخبين على منحه "فوزاً راسخاً" في الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء وانتصر فيها على الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب. وقال بايدن:"أيها الأصدقاء، شعب هذه الأمة قال كلمته. لقد أعطونا فوزاً صريحاً، فوزاً راسخاً".