توقيف جندي روسي مشتبه به في قتل ثلاثة جنود في قاعدة عسكرية في غرب البلاد

أعلن الجيش الروسي توقيف جندي مشتبه به في قتل ثلاثة جنود فجر الاثنين في إطلاق نار في قاعدة عسكرية بفأس.

وقالت القيادة العسكرية في غرب روسيا لوكالات الأنباء المحلية، أن "قوات الأمن أوقفت" مشتبهاً به، مضيفةً أن "حالياً، تُجرى تحقيقيات تشمل الشخص الموقوف".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجهاز الإعلامي في منطقة الغرب العسكرية "إصابة ثلاثة عسكريين إصابة قاتلة في الهجوم وتتخذ قيادة الوحدة العسكرية وقوات الأمن تدابير للعثور على المعتدي وتوقيفه"، بحسب ما نقلت وكالة إنترفاكس.

وأوضح المصدر أن الهجوم وقع قرابة الساعة 5,00 ت غ (2,00 ت غ) قي قاعدة عسكرية في محيط مدينة فورونيج في غرب روسيا، مشيرا إلى أن المهاجم جندي من إحدى فرق القاعدة استولى على سلاح ضابط.

ونقلت وكالة تاس عن الجيش أن المشتبه به "فر وفي حوزته سلاح الضابط".

وقال مصدر ردا على أسئلة إنترفاكس، إن إطلاق النار وقع في مطار "بالتيمور" قرب فورونيج في أحد المباني الإدارية في القاعدة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019 قتل مجند روسي ثمانية أشخاص حين فتح النار في قاعدة عسكرية في سيبيريا، وأوضح لاحقا في رسالة مفتوحة أنه قام بذلك بسبب "جحيم" التنمر الذي يعاني منه في الجيش.