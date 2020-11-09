بايدن يدعو الأمريكيين لارتداء الكمامات الواقية من كوفيد-19 ويؤكد: لم تعد إشارة سياسية

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يوم الإثنين إن ارتداء القناع "ليس موقفاً سياسياً" وذلك خلال مناشدته الأمريكيين حماية أنفسهم والآخرين من وباء فيروس كورونا الجديد.

وقال خلال كلمة ألقاها في ويلمنغتون بولاية ديلاوير: "من فضلك ، أناشدك أن ترتدي قناعًا".

ورفض العديد من مؤيدي دونالد ترامب ارتداء الأقنعة حتى تحولت لإشارة تأييد لبايدن أو معارضته.

وأضاف بايدن:إففعل ذلك بنفسك، من أجل جارك، القناع ليس موقفًا سياسيًا ، لكنه طريقة جيدة للبدء في توحيد البلاد".