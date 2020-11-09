مشروع مصري لربط السكك الحديدية مع السودان وليبيا

أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير الأحد أنّ بلاده تعتزم بناء خطوط سكك حديد تربط البلاد بالسودان جنوباً وبليبيا غرباً.

ويندرج الإعلان في إطار جهود الحكومة المصريّة لتحديث قطاع المواصلات في البلاد، ولا سيّما شبكة السكك الحديد المتهالكة التي غالباً ما تشهد حوادث.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي في القاهرة إنّه "تم تحديد عدد من مشروعات النقل السككي التي يمكن التعاون فيها مع المستثمرين لتنفيذها بنظام الإنشاء والتشغيل ونقل المشروع لملكيّة الدولة"، وفق بيان نشرته الوزارة على فيسبوك.

ويشمل ذلك "إنشاء خط سكة حديد أسوان - توشكي ومده إلى مدينة وادي حلفا بالسودان".

كما يشمل "إنشاء خط مرسى مطروح - سيوه ومد خط مطروح - السلوم إلى مدينة بني غازي بليبيا". وليبيا غارقة في الفوضى منذ إطاحة معمّر القذافي إثر انتفاضة شعبية عام 2011، وهي منقسمة حاليا بين حكومة الوفاق الوطني ومقرّها طرابلس، وسلطة موازية يدعمها المشير النافذ خليفة حفتر المدعوم من مصر وعدد من الدول.

وفي عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سعت السلطات المصرية إلى ربط شبكات سككها الحديد بالدول المجاورة.

وشهد قطاع سكك الحديد المصري في السنوات الأخيرة حوادث كثيرة يقول مراقبون إنها ناجمة من ضعف الصيانة والإهمال وقلة الموارد المالية.

وفي آذار/مارس جُرح أكثر من عشرة أشخاص في اصطدام قطارين في القاهرة، ما استدعى تعليق عمل شبكة سكك الحديد بشكل موقت.

وكان السيسي أسند وزارة النقل للوزير بعد مصرع 22 شخصا في تحطّم قطار في محطة القاهرة في شباط/فبراير الماضي.