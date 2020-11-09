بوتين ينتظر صدور نتيجة رسمية للانتخابات الأميركية لتهنئة الفائز

أعلن الكرملين الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتظر إعلان نتيجة رسمية للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لتهنئة الفائز، إذ إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يعترض على فوز المرشح الديموراطي جو بايدن.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف لصحافيين "نعتبر أن من الصائب انتظار النتائج الرسمية للانتخابات التي أُجريت. أريد أن أذكر بأن الرئيس بوتين قال مرات عدة إنه سيحترم خيار الشعب الأميركي مهما كان".