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روسيا

بوتين ينتظر صدور نتيجة رسمية للانتخابات الأميركية لتهنئة الفائز

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين   -   حقوق النشر  AP Photo
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أعلن الكرملين الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتظر إعلان نتيجة رسمية للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لتهنئة الفائز، إذ إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يعترض على فوز المرشح الديموراطي جو بايدن.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف لصحافيين "نعتبر أن من الصائب انتظار النتائج الرسمية للانتخابات التي أُجريت. أريد أن أذكر بأن الرئيس بوتين قال مرات عدة إنه سيحترم خيار الشعب الأميركي مهما كان".

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