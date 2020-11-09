ترامب يعلن إقالة وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين إقالة وزير الدفاع مارك إسبر على أن يخلفه مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب كريستوفر ميلر.

وكتب ترامب على تويتر "كريس سيقوم بعمل رائع. مارك اسبر أقيل. أشكره لعمله". ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان وسائل الاعلام هزيمة ترامب أمام الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

والعلاقات بين ترامب واسبر (56 عاماً) متوترة منذ اعترض وزير الدفاع علناً في حزيران/يونيو الفائت على نشر الجيش لقمع التظاهرات المناهضة للعنصرية في أنحاء البلاد.

ومذاك، غاب إسبر عن الشاشات وتراجع نفوذه ولم يعد يدلي بمقابلات مكتفياً بخطابات معدة سلفاً.

وسيكون كريستوفر ميلر وزيراً بالوكالة حتى 20 كانون الثاني/يناير 2021. وهو الخامس الذي يتولى وزارة الدفاع في عهد ترامب بعد الجنرال السابق في مشاة البحرية جيم ماتيس والمهندس في بوينغ باتريك شاناهان وقائد البحرية ريتشارد سبنسر الذي تولى المنصب لوقت قصير في انتظار موافقة مجلس الشيوخ على تسمية اسبر في تموز/يوليو 2019.