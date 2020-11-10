تحطيم الرقم القياسي العالمي في الغوص الحر في شرم الشيخ

حطمت السلوفينية ألينكا أرتنيك الرقم القياسي العالمي في الغوص الحر في أعماق البحار في وزن ثابت بزعنفة واحدة بعد هبوطها إلى 114 مترا في منتجع شرم الشيخ في مصر.

واستفادت البطلة البالغة من العمر 39 عاماً من منافسة صغيرة لتحقيق فوزها في 3 دقائق و 41 ثانية وبالتالي تحسين رقمها القياسي العالمي الذي شاركته منذ آب/ أغسطس 2019 مع الإيطالية أليسيا زيكيني، بالغوص على عمق 113 متراً في رواتان في هندوراس.

السلوفينية، التي تعيش حياتها بين بلدها الأصلي وفرنسا، حصلت على ألقابا عالمية عدة، على الرغم من أنها تمارس رياضة الغوص الحر منذ خمس سنوات فقط.

وقالت "لقد عملت كثيراً هذا العام من أجل هذا الأداء، كان الأمر صعباً من الناحية العاطفبة بسبب الوضع الحالي على وجه الخصوص، إنه مصدر ارتياح كبير".

كانت الرياضية وأصلها من كوبر (على ساحل البحر الأدرياتيكي)، قد حققت غطساً قياسياً في 15 أيلول/سبتمبر الماضي في كالاماتا في اليونان في فئة أخرى. لقد وصلت إلى 94 متراً أثناء الغطس بالزعانف المزدوجة.

الرقم القياسي العالمي للرجال هو 130 متراً، وسجله الروسي أليكسي مولتشانوف في تموز/يوليو 2018.

أنهت ألينكا أرتنيك موسمها بهذا الرقم القياسي العالمي في مصر. بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، لم تعد هناك أي مسابقات كبرى. من المتوقع استئناف موسم الغوص الحر في آذار/مارس.