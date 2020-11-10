ماكرون يدعو خلال قمة أوروبية مصغرّة إلى "ردّ سريع ومنسّق" على الإرهاب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الدول الأوروبية "بحاجة إلى ردّ سريع ومنسّق" في مواجهة التهديد الإرهابي، وذلك بعد قمة أوروبية مصغرّة عبر الفيديو مع قادة عديدين في الاتحاد الأوروبي إثر اعتداءات استهدفت فرنسا والنمسا.

ورأى الرئيس الفرنسي أن هذا الردّ يجب أن يشمل خصوصاً "تطوير قواعد البيانات المشتركة وتبادل المعلومات وتعزيز السياسات العقابية" فضلاً عن "تنفيذ مجموعة التدابير" التي سبق أن اتخذتها أوروبا "في شكل كامل وصارم".

وجمعت القمة المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الذي كان حاضراً في قصر الإليزيه مع ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من برلين إضافة إلى رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي من لاهاي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من بروكسل.

وقال ماكرون إن القادة تحدثوا عن "مكافحة صارمة للدعاية الإرهابية وخطاب الكراهية على الانترنت". وأضاف "الانترنت مساحة حرية، شبكاتنا الاجتماعية أيضاً، لكن هذه الحرية لا توجد إلا في حال وجود أمن وفي حال لم تكن ملجأ لأولئك الذين ينتهكون قيمنا أو يسعون إلى تلقين أيديولوجيات قاتلة".

وتتضمن الأولويات ضرورة "استكمال" تنفيذ ترتيب "بي ان ار" وهو سجل اسم المسافر. وأوضح ماكرون أنه "من الضروري أن يتمّ تطبيق هذا الترتيب بشكل كامل مع قواعد بيانات مرتبطة بشكل سريع ببعضها لأن أي خلل أمني على الحدود الخارجية أو داخل الدول الأعضاء يشكل خطراً أمنياً لمجمل الدول الأعضاء".

وعُقدت القمة عبر الفيديو بعد أسبوع من اعتداء جهادي استهدف فيينا وبعد اعتداء نيس في جنوب شرق فرنسا وقطع رأس المدرّس سامويل باتي في فرنسا في تشرين الأول/أكتوبر.

ويعتزم ماكرون الذي يتعرض بنفسه لتهديدات من جانب جهاديين، تعبئة الأوروبيين ضد الإرهاب وينوي تقديم اقتراحات في هذا الاتجاه إلى المجلس الأوروبي الذي يعقد جلسة في العاشر من كانون الأول/ديسمبر بهدف "تحقيق ذلك في ظل الرئاسة الفرنسية" للاتحاد الأوروبي التي تبدأ في النصف الأول من العام 2022.

من جهتها، اكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها "ليست معركة ضد الإسلام أو ضد المسيحية" مشددة على "ضرورة وجود نموذج لمجتمع ديموقراطي يكافح سلوكيات إرهابية ومناهضة للديموقراطية".

وتحدث المستشار النمساوي عن "آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين نجوا من المعارك في سوريا والعراق (...) وعادوا، أو لم يتمكنوا من الذهاب (...) كثرٌ منهم في السجن. بعضهم أُفرج عنه والحقيقة المؤسفة أنه سيتمّ الإفراج عن كثيرين من بينهم في السنوات المقبلة". وأضاف "أنهم قنابل موقوتة وإذا نريد حماية حريتنا بالكامل، علينا تقييد حرية هؤلاء الأشخاص".

كما ندّد ماكرون بـ"إساءة استخدام حقّ اللجوء" في كثير من الدول الأوروبية.

وقال أمام الصحافيين بعد قمة أوروبية مصغّرة جمعت قادة أوروبيين عديدين، "في دولنا كافة، نشهد إساءة استخدام حق اللجوء" "من جانب مهربين" و"شبكات" وأشخاص "يصلون من دول لا تشهد حروبا".

محادثة بايدن

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيتحدث بعد ظهر الثلاثاء للمرة الأولى إلى جو بايدن الفائز في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وأوضح قصر الإليزيه أن هذه المكالمة مرتقبة قرابة الساعة 17,30 (16,30 ت غ)، في وقت لم يلتق ماكرون وبايدن من قبل.