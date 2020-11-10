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الولايات المتحدة الأمريكية

بومبيو: واشنطن توافق رسميا على بيع مقاتلات إف-35 للإمارات العربية المتحدة

بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
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عاجل   -   حقوق النشر  Charlie Riedel/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء أن الولايات المتحدة وافقت رسميا على بيع الإمارات العربية المتحدة أسلحة من الجيل الاحدث وخصوصا خمسين مقاتلة شبحا من طراز إف-35 تثير قلق اسرائيل.

وقال الوزير الأميركي في بيان إن الصفقة التي "تنسجم" وفق قوله مع التزام واشنطن "الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل" في المنطقة، تشمل أيضا 18 طائرة مسيرة من طراز إم كيو-9 "ريبر".

وترغب الإمارات منذ وقت طويل في شراء هذه المقاتلات والطائرات المسيرة، لكن إسرائيل طالما رفضت ذلك للحفاظ على تفوقها التكنولوجي.

ومنذ توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات في 15 أيلول/سبتمبر، أعطت واشنطن ضمانات للدولة العبرية.

وأكد بومبيو أن "قرار الإمارات العربية المتحدة التاريخي بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل في إطار اتفاقات أبراهام يوفر فرصة فريدة لتغيير المشهد الاستراتيجية للمنطقة في شكل إيجابي".

وأضاف أن "أعداءنا، وخصوصا إيران، يعلمون ذلك ولن يتراجعوا البتة عن محاولة منع هذا النجاح المشترك".

وبحسب الآلية المعتمدة في الولايات المتحدة، على الخارجية الأميركية أن تبلغ الكونغرس بأي صفقة بيع أسلحة مهمة لدول أجنبية وأمام النواب ثلاثين يوما للاعتراض.

وأعلن نواب ديمقراطيون الشهر الفائت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد للموافقة على بيع مقاتلات إف-35، معربين عن قلقهم بإزاء "انتشار الأسلحة" في الشرق الأوسط.

والصفقة التي أعلنت الثلاثاء تشمل خمسين مقاتلة إف-35 بقيمة 10,4 مليارات دولار، و18 طائرة مسيرة مسلحة من طراز إم كيو-9 بقيمة 2,97 مليار دولار وذخائر جو-جو وجو-أرض تناهز قيمتها عشرة مليارات دولار.

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