تونس تشدد القيود لاحتواء فيروس كورونا وتجنب الإغلاق التام

أعلنت تونس الإثنين تشديد القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا الجديد عبر فرض إلزامية وضع الكمامات وإجراء فحوص للسياح الأجانب، مستبعدة مرة جديدة فرض إغلاق على مستوى البلاد التي تشهد تسارعا قياسيا في وتيرة الإصابات وأزمة اقتصادية خانقة.

وشدّد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي في مؤتمر صحافي على أهمية إدراك المواطنين للمخاطر، معتبرا أن التدابير التي تفرضها الحكومة هدفها تجنّب الإغلاق التام.

وقال المشيشي "ستمر الحكومة بداية من يوم غد الثلاثاء إلى مرحلة أكثر صرامة" في انفاذ القانون عبر إجبارية ارتداء الكمامة خاصة منها في وسائل النقل ومنع التجمعات لأكثر من 4 أشخاص وفرض التباعد الجسدي ومضاعفة التركيز الأمني لمنع التنقل بين الولايات.

ومساء الإثنين أعلنت وزارة الصحة، أن فحوص رصد الإصابة بكوفيد-19 باتت إلزامية لكل من يرغب بزيارة تونس، بعدما كان المسافرون مع منظمي الرحلات السياحية معفيين منها.

ويتعيّن على المسافرين تنزيل تطبيق على هواتفهم المحمولة يتيح تحديد أماكنهم.

ونجحت تونس جزئياً في السيطرة على الوباء أواخر حزيران/يونيو، وأعادت فتح حدودها ورفعت غالبية التدابير الوقائية اعتبارا من مطلع الصيف قبل أن تعاود الإصابات الارتفاع.

ومن 50 وفاة بكوفيد-19 سجّلتها تونس وصولا إلى حزيران/يونيو، ارتفعت حصيلة المتوفين على أراضيها جراء فيروس كورونا إلى 1920 شخصا، وفق وزارة الصحة التي تسجّل يوميا اكثر من 20 حالة وفاة.

وفاقمت تدابير احتواء الجائحة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تونس حيث تخطّت نسبة البطالة 18 بالمئة وتكبّد قطاع السياحة الذي يعد أساسيا في البلاد، خسائر فادحة.