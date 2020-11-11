حصيلة وفيات كورونا تتخطى 50 ألفا في بريطانيا و40 ألفا في إسبانيا

تجاوزت بريطانيا عتبة 50 ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، وفق أرقام رسمية نشرت الأربعاء، وذلك بعد تسجيل 595 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وبلغت حصيلة الوفيات 50365 في بريطانيا، وهي الأعلى في أوروبا، مع تسجيل 22950 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال اليوم الماضي وفق الأرقام التي نشرتها الحكومة.

وعلّق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تخطي وفيات كوفيد-19 في البلاد عتبة 50 ألفا بالقول "كل وفاة هي مأساة". وتابع جونسون "نحدّ على كل الراحلين، لم نخرج بعد من دائرة الخطر، احتواء المرض يتطلّب من الجميع اتّباع التوجيهات".

وتشكّل الوفيات الـ 595 المسجّلة الأربعاء أعلى حصيلة يومية منذ 6 أيار/مايو حين سجّلت البلاد 612 وفاة، وفق البيانات الحكومية. لكن أرقاما أكثر شمولية لمكتب الإحصاءات الوطنية تتضمن كل الوفيات التي كان كوفيد-19 أحد عواملها، تظهر أن الحصيلة تتخطى 60 ألف وفاة.

وفي بلدان أوروبا الغربية الأكثر تضررا بالموجة الثانية من الفيروس التاجي، تجاوزت إسبانيا بدورها 40 ألف وفاة بكوفيد-19 وسجلت الدولة 311 حالة وفاة جديدة الأربعاء لترتفع الحصيلة العامة إلى 40105 حالة وفاة منذ بداية الوباء.

وسجلت إسبانيا الثلاثاء رقما قياسيا للوفيات خلال 24 ساعة منذ بداية الموجة الثانية بأكثر من 400 حالة وفاة جديدة. ومع ذلك، تعتقد السلطات أن الوباء دخل مرحلة "استقرار واضح".

كما تخطت إيطاليا عتبة مليون إصابة ووفاة نحو 43 ألف شخص منذ بداية تفشي الوباء حسب أرقام رسمية. وسجّلت إيطاليا التي كانت أول دولة أوروبية يتفشى فيها الفيروس الربيع الماضي، 33 ألف إصابة في 24 ساعة، لتسجل 1,028،424 إصابة.