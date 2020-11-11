الديمقراطيون يبقون على سيطرتهم في مجلس النواب الأمريكي

تمكن الحزب الديمقراطي من السيطرة على مجلس النواب الأمريكي بعدما حصد مرشحوه 218 مقعدا، مقابل 201 مقعدا للجمهوريين، ما يعني أن الديمقراطيين حصلوا على المقاعد اللازمة للسيطرة على المجلس.

وكان للجمهوريين في النواب 232 مقعدا، منذ الانتخابات النصفية عام 2018، وعلى الجمهوريين الحصول على المقاعد الـ16 الباقية لإحادث حالة شبه توازن، حيث يتكون مجلس النواب من 435 مقعدا.

ومجلس النواب هو أحد مجلسي الكونغرس، وتترأسه حاليا الديمقراطية نانسي بيلوسي.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد يتمكن الديمقراطيون من حصد مقاعد إضافية، وهذا التقدم يقابله تراجع في مجلس الشيوخ، حيث من المرجح أن تكون السيطرة فيه للحزب الجمهوري.