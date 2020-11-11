إخماد حريق في مخيم المهاجرين على جزيرة ساموس اليونانية

اندلع حريق صباح الأربعاء في مخيم للمهاجرين على جزيرة ساموس اليونانية يضم أربعة آلاف طالب لجوء وقد سيطرت عليه فرق الإطفاء بعد ساعات من دون أن يسفر عن ضحايا.

وقالت فرق الإطفاء إن الحريق "اندلع في جزء صغير من المخيم صباح الأربعاء قرب حاوية حولت إلى مطعم". وأضاف المصدر نفسه أن الحريق لم يؤد إلى إصابات مشيراً إلى أن تحقيقاً بوشر لمعرفة سبب اندلاعه.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، اجتاحت النيران مخيم موريا للمهاجرين واللاجئين على جزيرة ليسبوس اليونانية بعدما تعمد لاجئون غاضبون إضرامها بحسب السلطات، ما أدى إلى تشرد 12700 شخص.

وعمدت فرق الإطفاء إلى إجلاء المهاجرين الذين كانوا في حاويات أو في خيم متضررة، سريعا صباح الأربعاء. وأتى الحريق على حوالى عشر خيم وحاويات تستخدم كمقصف في المخيم.

وواجهت فرق الإطفاء رياحا قوية لم تسهل عملية الاخماد. وبثت منظمة "ساموس فولنتيرز" المتواجدة في المكان في تغريدة شريط فيديو قالت فيه إن نحو 600 شخص تضرروا جراء الحريق موضحة "يبدو الحريق تحت السيطرة لكن الدخان لا يزال يغطي المناطق المحروقة".

ويقيم في مخيم ساموس الذي يتسع أساسا لنحو 648 شخصاً، أربعة آلاف شخص تقريبا في ظروف صعبة.