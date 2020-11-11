ملك البحرين يعيّن نجله ولي العهد رئيسا للحكومة

كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة نجله ولي العهد برئاسة مجلس الوزراء بعد ساعات من وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي بقي رئيسا لحكومة المملكة الخليجية طوال 49 عاما.

وجاء في قرار ملكي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن عاهل البلاد قرّر "تكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة برئاسة مجلس الوزراء".

وينتمي رئيس الحكومة المكلّف (51 عاما) إلى جيل جديد من قادة الخليج الذين تلقّوا تعليما في الغرب وحاولوا بناء جسور مع المعارضة. وقد أجرى الأمير سلمان، الابن الأكبر للملك، مناقشات مع ممثلي المعارضة الشيعية المطالبة منذ 2011 بترسيخ الملكية الدستورية وانتخاب قادة رئيسيين في نظام الحكم من بينهم رئيس الحكومة.

لكنه فشل في رأب الصدع ولم يصل الحوار إلى نتيجة.

وعلى النقيض من عمه الأمير خليفة الذي كان يرفض الحوار، يميل ولي العهد وهو نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة إلى البراغماتية السياسية في مملكة صغيرة تشهد اضطرابات متقطعة منذ اندلاع حركة الاحتجاج المطالبة بالتغيير في 2011.

ويُذكر أن الأمير خليفة أمضى 49 عاما في منصبه وهي الولاية الأطول لرئيس حكومة على مستوى العالم.

والبحرين الواقعة بين السعودية وإيران، مقرّ الأسطول الخامس الأمريكي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفّف من القيود المفروضة على بيع الأسلحة الى المنامة منذ تسلمه الحكم في كانون الثاني/يناير 2017.