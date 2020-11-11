أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة في حصيلة قياسية جديدة

أصبحت ولاية تكساس الأميركية أول ولاية يتخطى فيها عدد الإصابات بكوفيد-19 مليون إصابة منذ بدء انتشار الوباء بحسب ما تشير إليه الأرقام الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز.

وسجلت الولاية الجنوبية اليوم الأربعاء 1.010.364 إصابة فيما أكد المسؤولون الطبيون وفاة 19.337 شخصاً على الأقل جراء الفيروس. وتأتي كاليفورنيا في المرتبة الثانية من حيث أكثر الولايات الأميركية تأثراً بالوباء، إذ سجلت فيها 989.432 إصابة منذ ظهور كورونا.

رقم قياسي جديد

سجّلت الولايات المتّحدة الثلاثاء أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه بين الساعة الثامنة والنصف من مساء الإثنين والثامنة والنصف من مساء الثلاثاء سجّلت الولايات المتحدة 201.961 إصابة جديدة بالفيروس و1.535 وفاة ناجمة عن الوباء.

وهذه الحصيلة المرتفعة كثيراً والتي تعزى في جزء منها إلى تأخّر جمع البيانات خلال العطلة الأسبوعية ترفع الحصيلة التراكمية لأعداد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 10.238.243 شخصاً توفي منهم لغاية اليوم 239.588 شخصاً.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان شركتا بفايزر (الولايات المتحدة) وبايونتيك" (ألمانيا) أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره "فعّال بنسبة 90%"، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الجارية حالياً، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.