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الولايات المتحدة الأمريكية

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كوفيد-19: تغطية مباشرة لأبرز المستجدات العالمية

بقلم:  يورونيوز
إحدى عاملات طاقم طبي في نيويورك الأميركية
إحدى عاملات طاقم طبي في نيويورك الأميركية   -   حقوق النشر  AP Photo/John Minchillo
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تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي أعلنت الحكومة الصينية عن بدء انتشاره في ووهان في نهايات العام الماضي، 52 مليون إصابة حول العام، بينما بلغ عدد الوفيات 1.284.457.

وبعد سنة من بدء انتشار وباء الفيروس التاجي العالمي، أصبحت الولايات المتحدة أكثر الدول تضرراً مع أكثر من عشرة ملايين إصابة، إضافة إلى نحو 241 ألف حالة وفاة، تليها الهند بنحو 8.5 ملايين إصابة و128 ألف وفية.

وتقول التقارير إن العدد الحقيق للإصابات أكبر من الأرقام المسجلة رسمياً، خصوصاً في الدول النامية، أو حتى في دول ذات كثافة سكانية عالية، كالهند على سبيل المثال.

وفي قائمة الدول العشر الأكثر تضرراً بالوباء، ثمة 3 دول أوروبية وهي فرنسا وإسبانيا، حيث تخطت الوفيات عتبة 40 ألفاً، وبريطاينا حيث اجتاز عدد الوفيات عتبة 50 ألفاً.

أدناه أبرز المستجدات العالمية عن الوباء

14:16

أكثر من أربعين ألف وفاة في إيران بسبب كوفيد-19

10:29

مؤشرات أولية " إلى تحسن في وضع وباء كوفيد-19 في ألمانيا (وزارة الصحة)

تسجل ألمانيا، التي أغلقت لشهر الحانات والمطاعم وعدداً من المنشآت العامة "مؤشرات أولى" إلى تراجع منحى الإصابات بفيروس كورونا، وفق ما ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.
وأكد مدير المعهد لوثار فيلر إن "المنحنى يتجه أفقياً"، معتبرا ذلك "مؤشرا على أننا لسنا عاجزين أمام هذا الفيروس" وبأن إجراءات الوقاية مثل التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات يمكن أن تساهم في الحد من كوفيد-19.
09:47

روسيا تسجل 439 حالة وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد


سجلت روسيا في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 439 حالة وفاة بفيروس كورونا وهو رقم قياسي يومي جديد منذ بداية الوباء الذي أدى إلى وفاة 32،032 بحسب إحصائيات وزارة الصحة. 

وظل معدل الوفيات في روسيا عند 1.72 بالمئة، في حين انخفض عدد الإصابات اليومية بشكل طفيف مقارنة بالأربعاء بعد اكتشاف 21608 إصابة جديدة في 85 منطقة. 
وسجلت روسيا بالإجمال نحو مليون و850 ألف إصابة بالفيروس منذ بدء انتشاره. 
07:04

الولايات المتحدة الأميركية تسجّل أكثر من 145 ألف إصابة في يوم واحد 