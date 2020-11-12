ضحايا الحرب العالمية الأولى الذي يحملون اسم محمد وقتلوا دفاعا عن فرنسا أكثر ممن يحملون اسم مارتن

يتيح إحصاء الأسماء الأولى المنحوتة على مختلف النصب التذكارية للحرب العظمى رسم صورة غير متوقعة للضحايا الذين وهبوا حياتهم من أجل الدفاع على فرنسا. وبالتزامن مع الاحتفال بالذكرى 102 لنهاية الحرب العالمية الأولى، اظهرت قاعدة بيانات Memorial Genweb فهما أفضل لهؤلاء الجنود الذين سقطوا من أجل حرية فرنسا بمعدل 700 قتيلا يوميًا ​​أثناء الحرب.

من بين المعلومات المتاحة، يبين المسح السريع للأسماء الأولى للضحايا مشاركة كبيرة للجنود الأجانب في هذه الحرب في صفوف الجيش الفرنسي. وكان اسم محمد بمختلف طرق كتابته باللغة الفرنسية وموقعه في الاسم الأول أو الاسم العائلي مركبا كان أم بمفرده الأكثر ترددا مقارنة باسم مارتن مثلا.

كما كانت الأسماء الأولى الكلاسيكية التي طبعت بداية القرن العشرين مثل جان وبيير ولويس وجوزيف وفرانسوا يشكلون الأسماء الخمسة الأكثر ترددا. ومثلت هذه الأسماء مجتمعة 79647 ضحية، أي بحوالي 8 بالمئة من الجنود الذين توفيوا من أجل فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى، ناهيك عن الأسماء الأولى المركبة، حيث يأتي اسم جان ماري في المركز السابع وجان بابتيست في المرتبة الثامنة.

لكن ما تبقى من هذه القائمة الرهيبة يحمل مفاجآت أخرى من الأسماء الأولى التي اختفت، فمثلا احتل اسم كلوديوس المركز الـ 87 ويوجد حوالي 844 شخصا توفيوا من أجل فرنسا. فبين عامي 1900 و1914، أطلق هذا الاسم الأول على أكثر من 300 مولود كل عام. وولد آخر كلوديوس قيد اسمه في سجلات الميلاد في العام 1989، بحسب المعهد الوطني للإحصاء.

محمد وجوزيبي

تتضمن مختلف النصب التذكارية للحرب العظمى الكثير من الأسماء الأولى غير الفرنسية، فاسم محمد بمختلف متغيراته في الكتابة محمد وبن محمد وابن محمد، الذين وهبوا أرواحهم دفاعا عن فرنسا قد بلغ حوالي 1717 جنديًا. هذا العدد يكفي إلى حد كبير للانضمام إلى قائمة الخمسين اسمًا الأولى التي دفعت الثمن الباهظ للصراع. 1204 منهم ولدوا في الجزائر و467 في المغرب و18 في تونس.

وإذا أخذنا الجنود الذين يحملون اسم بن محمد فقط في الاحصاء فقد يبلغ عددهم 667، أكثر من مارتين مثلا بـ 649 أو ماتيو بـ 572.

المساهمة البشرية والعسكرية الأمريكية في الانتصار النهائي في نوفمبر 1918 لوحظت كذلك في النصب التذكارية فقد توفي ألفا من الجنود الذين يحملون اسم جون من أجل فرنسا، منهم 797 في العام 1918.