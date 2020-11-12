دراسة: واحد من كل 5 مصابين بكوفيد -19 بات يعاني من مرض جديد

واحد من كل 5 أشخاص مصابين بفيروس كورونا، بات يعاني من مرض عقلي، بعد 3 أشهر من تأكيد إصابته بالفيروس.

هذه المعلومة جاءت نتيجة دراسة أجريت في الولايات المتحدة من قبل مركز أوكسفورد للبحوث الطبية الحيوية وجامعة أوكسفورد.

وقد أظهر تحليل السجلات الصحية لحوالي 69 مليون شخص من بينهم 62 مليون حالة إصابة بكوفيد 19، أن الكثير منهم يعانون من القلق أو الاكتئاب أو الأرق.

وبحسب القائمين على الدراسة، فإن هذه النتيجة تؤكد وجود صلة بين الفيروس والصحة العقلية.

الدكتور ماكس تاكيت الذي أجرى التحليل، قال في تصريح ليورونيوز:"عندما نتحدث عن القلق، فإننا نعني التشخيص الفعلي وليس الأعراض التي قد تنتابنا من وقت إلى آخر، إنه أكثر مما نعانيه عند إصابتنا بمرض جلدي".

وأكد أن ربع الأشخاص الذين أصيبوا بمرض عقلي بعد إصابتهم بفيروس كورونا، لم يعانوا قبل إصابتهم من إحدى هذه الأمراض العقلية، وهو أمر يدعو للقلق.

كما توصلت الدراسة إلى أن ظهور أعراض اضطرابات نفسية في العام الذي سبق تفشي الفيروس زاد بنسبة 65% من احتمال الإصابة بكورونا.