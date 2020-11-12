شاهد.. سكان بودابست يزورون الحانات مرة أخيرة قبل إغلاق لمدة شهر

أهالي بودابست، آثروا استغلال الليلة الأخيرة قبل الإغلاق حتى نهايتها، باحتساء آخر كأس مشروب، والاستمتاع بوجبة العشاء، قبل الحظر الذي بدأ في 11 نوفمبر، ومن المقرر أن يستمر لثلاثين يوما، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.