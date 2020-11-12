توقيف ممرضة بريطانية متهمة بقتل 8 رضع ومحاولة قتل 10 آخرين

اعتقلت الشرطة الإنجليزية، يوم الخميس، ممرضة ووجهت لها تهم بقتل ثمانية رُضع، ومحاولة قتل 10 آخرين أثناء عملها في مستشفى بمدينة تشستر غرب إنجلترا.

وقالت شرطة تشستر في بيان لها "مكتب المدعي العام أجاز لشرطة تششير توجيه تهمة القتل إلى إحدى العاملات في القطاع الصحي في سياق تحقيق جار حول وفاة عدد من الرضّع" في قسم المواليد الجدد في مستشفى تشستر.

ووجهت للمرضة لوسي ليبتي البالغة من العمر 30 عاما تهم بقتل 8 أطفال رضع ومحاولة قتل 10 آخرين خلال الفترة الممتدة ما بين ما بين حزيران/يونيو 2015 و حزيران /يونيو 2016 أثناء عملها في المستشفى.

واعتقلت الشرطة لوسي ليبتي البالغة من العمر 30 عاما، مرتين في السابق عام 2018 و 2019 في إطار التحقيق الذي بدأ عام 2017، غير أن الشرطة أفرجت عنها دون توجيه أي تهمة إليها لعدم كفاية الأدلة وفق البيان.

وتم توقيف ليبتي "مجدّدا في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر مع توجيه التهم إليها"، على أن تمثل الخميس أمام القضاء.