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شاحنة فان تشقط في حفرة - الولايات المتحدة الأمريكية

وقع انهيار أرضي عنيف تسبب في حدوث حفرة عميقة على مستوى طريق في أحد شوارع لوس أنجليس في كاليفورنيا في الولايات المتحدة التهمت مركبة كانت متوقفة في مكان الحادث. الحادث نجم عن تسرب المياه في الأنابيب الأرضية وفقا للسلطات المحلية. ولحسن الحظ لم يتسبب هذا الحادث في خسائر بشرية.

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