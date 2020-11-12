دمر خبراء الثلاثاء عش للدبابير القاتلة عثر عليه في ولاية واشنطن في الولايات المتحدة. وخلال العملية اكتشف الخبراء حوالي 500 سلالة حية في مراحل مختلفة من التطوير. وقال سفين إريك سبيشيغ، عالم الحشرات الذي قاد المعركة لقتل الدبابير، إنه تم العثور في العش على ما يقرب من 200 ملكة لديها القدرة على القيام بأعشاشها الخاصة"، مضيفا "لقد وصلنا إلى هنا في الوقت المناسب".
ولم تضع هذه العملية حداً للتهديد الذي تشكله الحشرات العملاقة التي يمكنها التسبب في لدغات مؤلمة وإن كانت نادراً ما تكون مميتة للناس وتمحو خلايا نحل العسل بأكملها.
ويعتقد العلماء أن أعشاشًا أخرى موجودة بالفعل ويقولون إنه من المستحيل معرفة ما إذا كانت أي ملكات قد هربت قبل تدمير العش الأول.
وتعد الدبابير الآسيوية العملاقة آفة تتميز بكونها أكبر سلالة دبابير في العالم يبلغ طولها 5 سنتمترات. وتقضي هذه الدبابير على الحشرات الأخرى، بما في ذلك نحل العسل الذي يقوم بتلقيح العديد من المحاصيل.
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