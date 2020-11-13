تعرف على "جو بايدن" الياباني

أصبح عمدة بلدة يابانية حديث مواقع الإنترنت بعد أن لوحظ أن لفظ أحرف اسمه تماما كاسم الفائز في الانتخابات الأمريكية جو بايدن.

وفوجئ يوتاكا أوميدا البالغ من العمر 73 عاما، وهو عمدة بلدة ياماتو في محافظة كوماموتو، عندما علم من أسرته أن لفظ اسمه قد أثار الانتباه على الإنترنت.

وقال أوميدا:"أشعر أنني قريب جدا من بايدن، كما لو أنني أنا الفائز في الانتخابات".

ويمكن عادة لفظ أحرف "كانجي" بعدة طرق، مع العلم أن اسم عائلة عمدة البلدة يعني "برقوق" و "حقل الأرز"، وبينما جرت العادة على لفظ أسمه "أوم" و"دا"، وهو اسم شائع إلى حد ما في اليابان، يمكن لفظه أيضا كـ "باي دين"، بينما الاسم الأول للعمدة وهو يوتوكا، يلفظ عادة جو.

وألمح أوميدا إلى أنه تلقى الكثير من الرسائل بعد فوز جو بايدن نائب الرئيس السابق، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2020.

ويأمل أوميدا أن يكون حدث تنصيب بايدن العام المقبل حدثا ملفتا في بلدته أيضا التي يبلغ عدد سكانها 15 ألف نسمة، بإقامة عرض أضواء.

وقال:"أن تكون رئيس دولة عظمى كالولايات المتحدة مختلف تماما عن كوني عمدة بلدة، فحجم الوظائف والمهام مختلف تماما، لكني سأفكر بطريقة لتطوير البلدة".