فيروس كورونا: 11617 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة حول العالم
حقوق النشر AP Photo/Hiro Komae-
13:17
كوفيد-19: عدد قياسي من الإصابات في ألمانيا رغم تباطؤ انتشار الفيروس
سجلت ألمانيا الخميس 24 738 إصابة بفيروس كورونا بين الخميس والجمعة (خلال 24 ساعة) وهو رقم قياسي يسجل للمرة الأولى منذ بدء انتشار الوباء.
ورغم أن الجهات الصحية تقول إن الإجراءات التي اتخذتها ساهمت في "كبح" سرعة انتشار الفيروس، إلا أن الرقم يشير إلى فشل الإجراءات المتخذة في الحد من الوباء.
12:33
نتنياهو يعلن إبرام عقد مع فايزر الأميركية لشراء لقاح كوفيد-19
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل أبرمت عقداً مع شركة فايزر لإنتاج الأدوية بهدف الحصول على اللقاح الذي طورته ضدّ كوفيد-19. وأكدت الشركة الأميركية وشريكتها بيونتيك الصفقة من دون إعطاء تفاصيل إضافية عن قيمتها.
11:12
أمل في السيطرة على الوباء في فرنسا وألمانيا
أظهرت الساعات الأخيرة تباطؤا في انتشار فيروس كورونا في كل من ألمانيا وفرنسا، ما يعطي الأمل للبلدين الركيزتين في التكتل الأوروبي في إعادة السيطرة على الوباء.
مع ذلك قالت السلطات في البلدين إن المستشفيات "مزدحمة" بالمرضى وإنها من المرجح أن تواجه مزيداً من الضغط في الأسابيع المقبلة خصوصاً في ظل الإصابات التي سجّلت في الأيام الماضية.
وكانت ألمانيا أغلقت المطاعم والحانات وصالات الرياضة في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر وتركت المدارس والمتاجر مفتوحة.
أما في فرنسا، فإن كلّ وفاة من أربع حالياً مرتبطة بكوفيد بحسب أسوشييتد برس.
08:14
ارتفاع حاد في الإصابات بكورونا في اليابان
تشهد اليابان ارتفاعاً في معدل الإصابات بكوفيد-19 بحسب ما ذكرته السلطات الصحية في البلاد. وسجلت الدولة الآسيوية الخميس 1660 إصابة بما فيها 393 في العاصمة طوكيو، مجتازة بذلك الرقم القياسي الذي سجل في آب/أغسطس الماضي، ما دفع بالمسؤولين الصحيين إلى القول إن البلاد دخلت "في الموجة الثالثة" من الوباء.
08:11
حصيلة الوفيات اليومية عالمياً هي الأعلى إطلاقاً منذ بدء انتشار الوباء
قالت جامعة جونز هوبكنز الأميركية التي تعتبر مرجعاً في إحصائيات وباء كوفيد-19 إن هناك 11.617 شخصاً توفوا في آخر 24 ساعة في العالم، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء انتشار الوباء.
وأضاف المصدر أن عدد الإصابات في ارتفاع مستمر، حيث بلغ يوم أمس رقماً قياسياً جديداً وهو 666.000 إصابة.
07:59
143.231 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأميركية
سجلت الولايات المتحدة الأميركية 143.231 إصابة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في رقم قياسي جديد. وفيما يحذر بعض الخبراء من أن شهر تشرين الثاني/نوفمبر سيكون الأسوأ بالنسبة إلى الأميركيين، قال أنتوني فاوتشي، المسؤول الصحي الأبرز في البلاد عن الوباء، إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى "إغلاق شامل" ثانٍ، داعياً الأميركيين إلى الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. ووعد فاوتشي بنهاية الأزمة قريباً مع تأمين اللقاحات المطلوبة.