فيروس كورونا: 11617 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة حول العالم

11:12

أمل في السيطرة على الوباء في فرنسا وألمانيا

أظهرت الساعات الأخيرة تباطؤا في انتشار فيروس كورونا في كل من ألمانيا وفرنسا، ما يعطي الأمل للبلدين الركيزتين في التكتل الأوروبي في إعادة السيطرة على الوباء.

مع ذلك قالت السلطات في البلدين إن المستشفيات "مزدحمة" بالمرضى وإنها من المرجح أن تواجه مزيداً من الضغط في الأسابيع المقبلة خصوصاً في ظل الإصابات التي سجّلت في الأيام الماضية.

وكانت ألمانيا أغلقت المطاعم والحانات وصالات الرياضة في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر وتركت المدارس والمتاجر مفتوحة.

أما في فرنسا، فإن كلّ وفاة من أربع حالياً مرتبطة بكوفيد بحسب أسوشييتد برس.