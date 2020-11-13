وزير الدفاع الأمريكي الجديد يؤكد على قوة المؤسسة العسكرية الأمريكية

صرّح وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر الجمعة أن القوات العسكرية الأمريكية لم تضعف في أعقاب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتغيير الرئيس دونالد ترامب المفاجىء لكبار مسؤوليه العسكريين.

وقال ميلر "أريد أن أؤكد للشعب الأمريكي ولحلفائنا وشركائنا أن وزارة الدفاع لا تزال قوية وتتابع عملها الحيوي في حماية بلدنا وشعبنا ومصالحنا حول العالم".

وعُين ميلر، المستشار في البيت الأبيض لشؤون مكافحة الإرهاب والضابط السابق في القوات الخاصة، وزيرا للدفاع بالوكالة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر بعد إنهاء ترامب خدمات مارك إسبر رابع وزير دفاع في إدارته.

ولا يملك ميلر خبرة كافية لإدارة مؤسسة هائلة كالبنتاغون، لكن من المرجح أن يتم استبداله في وقت قريب بعد تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في 20 تشرين الثاني/يناير.

ومع ذلك أثار وصوله إلى قمة هرم البنتاغون مع العديد من مؤيدي ترامب أصحاب الخبرة القلية أو المعدومة، مخاوف من أن تكون المؤسسة العسكرية الامريكية لأسابيع عدة تحت إدارة ضعيفة.

واتصل ميلر هاتفيا بنظرائه في فرنسا وبريطانيا والمانيا، وهو يخطط للتحدث لاحقا الجمعة الى الامين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، لطمأنة أهم حلفاء واشنطن.

كما تواصل أيضا مع زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وكبار المسؤولين الديمقراطيين.

وأدلى ميلر بتصريحاته خلال استقباله وزير دفاع ليتوانيا رايمونداس كاروبليس، مشيرا إلى أن "هذا أول عمل رسمي لي ولا يمكن أن أتخيل زائرا أكثر أهمية".

وقال معلقا على لوحة في فيلنيوس تحمل عبارة قالها الرئيس جورج دبليو بوش عام 2002 عندما انضمت ليتوانيا إلى حلف شمال الأطلسي، "أي شخص يختار ليتوانيا عدوا يكون قد عادى الولايات المتحدة الأمريكية أيضا".