شاهد.. مظاهرات نسائية في مكسيكو سيتي احتجاجاً على عنف رجال الأمن

تظاهر أهالي مكسيكو سيتي احتجاجا على عنف رجال الأمن، بعد يومين من إقدام الشرطة على فتح النار لتفريق احتجاجات في كانكون، حيث أصيب 8 أشخاص، كانوا يتظاهرون احتجاجا على العنف ضد المرأة، بعد مقتل بيانكا ألفارادو البالغة من العمر 20 عاما.
وقامت فرقة أمن مكونة من النساء بتفريق الاحتجاجات الأخيرة.
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