"هجوم" المنشورات يدفع منظمة الصحة لحجب "الصين" و"تايوان" على فيسبوك

أدى "هجوم" للمستخدمين إلى حجب منظمة الصحة العالمية بشكل مؤقت لأي منشورات تحتوي على كلمتي "تايوان" و"الصين" بصفحتها على موقع فيسبوك.

وقالت المنظمة إنها اضطرت لوضع فلاتر خاصة لمنع أي منشورات تحتوي على الكلمتين بعد هجوم حول منع الصين لتايوان من المشاركة بشكل منفرد في اجتماعات المنظمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتتمتع تايوان بنوع من الحكم الذاتي في إطار جمهورية الصين بينما تطالب حكومتها بالمزيد من الاستقلالية عن بكين.

وانتقدت وزارة الخارجية التايوانية حجب منظمة الصحة العالمية لتلك المنشورات على صفتحها ووصفته بأنه "يتعارض مع الحياد" السياسي المفترض لنهج المنظمة.

وردت المنظمة بالقول إن "الإجراء العملي" المؤقت لا يعكس أي اتجاه سياسي معين ولكنه جاء لمنع التراشق السياسي بالمنشورات على صفحتها.

وأضافت في بيان: "واجهت منظمة الصحة العالمية خلال اجتماع جمعية الصحة العالمية وابلاً من الهجمات الإلكترونية من قبل نشطاء الإنترنت بشأن عدد من القضايا المثيرة للجدل، باستخدام كلمات رئيسية مثل تايوان والصين" وهو ما أعاق قدرة المنظمة على إدارة المنشورات بصفحتها.

وتعالت الهتافات المطالبة بمشاركة تايوان في اجتماع الجمعية وخاصة بعد النجاح الكبير الذي وصلت إليه في مكافحة الفيروس.

وسجلت تايوان آخر إصابة محلية بالفيروس فيها منذ أكثر من 215 يوماً.

إلا أن منظمة الصحة العالمية تصر على أن المشاركة الفردية لتايوان هو أمر يخص تصويت الدول الأعضاء بها.