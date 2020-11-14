النمسا ستفرض إغلاقاً شاملاً قد يستمر ثلاثة أسابيع لمواجهة كورونا

ذكرت وسائل إعلام محلية وعالمية نقلاً عن رويترز اليوم، السبت، أن الحكومة النمساوية بصدد إعادة فرض الإغلاق العام لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشهد النمسا ومعظم الدول الأوروبية موجة ثانية قوية من الوباء الذي وبلغ ذروته يوم الجمعة بتسجيل فيينا لأكثر من 9,500 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وفرضت النمسا حظر تجول ليلي منذ بداية شهر نوفمبر – تشرين الثاني الجاري مع استمرار فتح المتاجر والمقاهي والحانات والمدارس دون المرحلة الثانوية وهو ما لم يكن كافياً لخفض الإصابات بكوفيد-19.

وكما كان الوضع خلال الإغلاق الأول بين شهري مارس – آذار ومايو – أيار، ستبقى متاجر البضائع الأساسية والصيدليات ومكاتب البريد والبنوك فقط مفتوحة.

ومن المنتظر أن يعلن رئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كورتز عن موعد بدء الإغلاق الجديد في مؤتمر صحفي عصر اليوم السبت