عمدة قرية مصرية يتصدر تويتر بسبب إصابة محمد صلاح بكوفيد-19

أصبح عمدة قرية نجريج مسقط رأس لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح محوراً لأبرز نقاشات المستخدمين المصريين على موقع تويتر وذلك بعد إصابة نجم نادي ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الجمعة إصابة صلاح بالفيروس بعد اختبار أجراه اللاعب أثناء انضمامه لصفوف المنتخب الوطني.

وجاءت إصابة اللاعب (28 عاماً) بعد أيام من حضوره حفل زفاف شقيقه في نجريج بالإضافة إلى حضوره حفلاً خاصاً أقامه الاتحاد المصري لتكريمه.

وسادت حالة كبيرة من الحزن والغضب بين صفوف المصريين بعد إصابة اللاعب واعتبر البعض أن صلاح أخطأ بحضوره تلك المناسبات التي شهدت تجمعات كبيرة.

وظهر ماهر شتيه عمدة نجريج على عدد من القنوات التلفزيونية المصرية ليدافع عن صلاح.

وقال شتيه لقناة "إم بي سي مصر": "زفاف شقيق محمد صلاح لم يحضره أكثر من 70 شخصاً وعُقد في مكان مفتوح وصلاح كان ملتزماً بارتداء الكمامة الواقية إلا عند التقاط بعض الحاضرين صوراً معه".

واستشهد شتيه بحضور زميل صلاح بالمنتخب المصري محمود حسن تريزيغيه للحفل وعدم إصابته بالفيروس.

وأثارت تصريحات شيه غضب وسخرية العديد من المستخدمين على تويتر الذين رأوا أن تجمعاً بحضور 70 شخصاً يكفي لنشر الإصابة بالفيروس.

مسخرة فعلاً.. أنا مش واقف عند إصابة صلاح بالفيروس، أنا واقف عند سخافة ما يسمى ببرتوكول صلاح أثناء تكريمة، ميسلمش، ما يقربش، ما يتصورش 🙄 طيب كان فين برتوكول صلاح وهو خاربها في فرح أخوه؟؟ ايه صلاح؟ أنت هتشوف نفسك علي البلد ولا ايه؟كده هزعل منك #عمده_نجريجpic.twitter.com/T7Qp8G1ohV — ɐɟɐʇsoɯ (@ebnelnass) November 14, 2020

وقال أشرف صبحي، وزير الرياضة المصري إن صلاح لم تظهر عليه أي أعراض حتى الآن.

وكان اللاعب قد انضم لصفوف المنتخب المصري استعداداً لمباراة توغو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم في القاهرة.