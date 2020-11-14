دولة الكويت تؤيّد "الإجراءات" التي اتخذها المغرب في منطقة الكركرات

قالت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، السبت، إنها تؤيد "الإجراءات" التي اتخذتها الحكومة المغربية في منطقة الكركرات على الحدود بين المملكة المغربية وموريتانيا.

وذكرت الخارجية في تغريدة أن الكويت تؤيد "الإجراءات المغربية لضمان انسياب البضائع والأفراد بشكل طبيعي" مجددة "الموقف الكويتي الداعم لسيادة المغرب ووحدة ترابه".

وأعربت الخارجية كذلك عن رفضها لأي "أعمال أو ممارسات تؤثر على حركة المرور في الكركرات"، داعية الطرفين في الوقت عينه إلى "ضبط النفس والالتزام بالحوار والحلول السلمية وفق ما نصت عليه الشرعية الدولية".