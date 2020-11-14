إسبانيا تدعو المغرب والبوليساريو إلى استئناف المفاوضات حول الصحراء الغربية

دعت إسبانيا الأطراف إلى "استئناف عملية التفاوض" حول الصحراء الغربية بعد شن المغرب عملية عسكرية وإعلان جبهة البوليساريو أنها أنهت وقف إطلاق النار بين الجانبين المعمول به منذ 1991.

وحثت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء الغربية، "الأطراف على استئناف عملية التفاوض والمضي نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية مساء الجمعة. وأضافت الوزارة أن "الحكومة الإسبانية تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة لضمان احترام وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية". وأشارت إلى أنه "في الايام الماضية، اتخذت اسبانيا خطوات في هذا الاتجاه ودعت الى تحمل المسؤولية وضبط النفس".

أعلنت البوليساريو الجمعة أنها أنهت وقف إطلاق النار المعمول به منذ 30 عاما، بعد أن شن المغرب عملية عسكرية في منطقة الكركرات العازلة بالصحراء الغربية المتنازع عليها.

والصحراء الغربية منطقة صحراوية شاسعة على الساحل الأطلسي لإفريقيا ومستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على ثمانين بالمئة منها، ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، باستقلالها.