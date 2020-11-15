الجبير لألمانيا: السعودية ليست بحاجة إلى أسلحتكم

انتقد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير الحظر الذي تفرضه برلين على تصدير الأسلحة الألمانية للرياض واصفاً إياه بالـ"خطأ" والـ"غير منطقي".

وتحظر ألمانيا بيع أسلحتها للدول المنخرطة في النزاع العسكري في اليمن، تم تطبيقه بشكل خاص ضد السعودية في أعقاب مقتل الكاتب جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في العاصمة التركية إسطنبول عام 2018.

وقال الجبير في حديث مع وكالة الأنباء الألمانية: "نعتقد أن هذا خطأ لأننا نعتقد أن الحرب في اليمن حرب مشروعة. إنها حرب أجبرنا على خوضها".

وأضاف: "لا نحتاج أسلحة ألمانية لإدارة جيشنا".

ومن المقرر أن تقرر الحكومة الألمانية خلال الأسابيع المقبلة إذا ما كانت ستمدد الحظر المفروض إلى ما بعد 31 ديسمبر – كانون الأول القادم أم لا.

وأكد الجبير أن بلاده تقوم بالفعل بشراء أسلحة من دول أخرى مما يجعل الحظر الألماني "لا يحدث فرقاً" بالنسبة للرياض.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً يقاتل ضد الحوثيين المدعومين من إيران في النزاع اليمني منذ عام 2015.