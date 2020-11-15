أذربيجان تمهل أرمينيا حتى الـ25 من نوفمبر لإخلاء منطقة بالقرب من ناغورني قره باغ

أمهل الرئيس الأذري، إلهام علييف، القوات الأرمنية 10 أيام (حتى الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر) لسحب قواتها من منطقة بالقرب من ناغورني قره باغ حيث دارت معارك عنيفة بين الطرفين منذ أواخر أيلول/ستمبتر.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها علييف في باكو اليوم.

ويتعلق الأمر بمنطقة كالبجار (كما تسمّى باللغة الأذرية) في شمال غرب قره باغ. وكان من المفترض أن تنسحب القوات الأرمنية منها بحلول يوم الأحد (اليوم).

وينص ذلك على اتفاق بين البلدين تم الاتفاق عليه قبل أيام بإشراف روسي.

والآن تم تمديد الموعد النهائي لمدة عشرة أيام حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث بررت أرمينيا التأخير بحقيقة أنه يمكن استخدام طريق واحد فقط للانسحاب.

وكانت هناك تقارير في السابق تفيد بأن الأرمن في قره باغ قد تركوا منازلهم قبل وصول القوات الأذرية وأضرم البعض النار في مبانيهم، مفضلين ذلك على تسليمها للجيش الأذري.

وأظهرت الصور كيف ترك الناس منازلهم مع متعلقاتهم.

وفقدت أذربيجان السيطرة على ناغورنو قره باغ التي يبلغ عدد سكانها حوالي 145000 نسمة في الحرب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي قبل حوالي 30 عاماً. وقف إطلاق النار الهش قائم منذ 1994.

وبعد المواجهات الأخيرة، استعادت أذربيجان أجزاء كبيرة من المنطقة.