فيروس كورونا: المكسيك تتجاوز عتبة المليون إصابة مؤكدة

تجاوزت المكسيك السبت عتبة المليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19 بعد أن سجلت 5860 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، على ما أعلنت الحكومة.

وقال ريكاردو كورتيس من المديرية العامة للصحة في مؤتمر صحافي إن "(إجمالي) 1003253 شخصا ثبُتت إصابتهم بالفيروس".

وبلغ عدد الوفيات المسجلة في الساعات الأربع والعشرين الماضية 635، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 98259 وفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد، حسبما ذكر كورتيس.

وتبقى المكسيك البالغ عدد سكانها 128,8 مليون نسمة، الرابعة بين أكثر الدول تضرراً من الفيروس، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، حسب إحصاء لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية.

وسُجّلت أوّل إصابة بكوفيد-19 في المكسيك، في 28 شباط/فبراير. ومنذ ذلك الحين، تجاوزت سرعة انتشار الجائحة توقّعات السلطات الصحية.

وشهدت العاصمة زيادة في عدد الإصابات اليومية منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر.

ولا تزال العاصمة بؤرةً للفيروس، مع تسجيلها أكثر من 177 ألف اصابة و16 ألف وفاة بسبب كوفيد-19.

وأعلنت رئيسة بلدية مكسيكو كلوديا شينباوم الجمعة أن عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها لكشف الإصابات سيرتفع إلى عشرة آلاف اختبار في اليوم.