ترامب يتراجع عن تغريدته الأولى: بايدن فاز "من وجهة نظر الإعلام الكاذب.. لا أعترف بشيء"

نشر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب تغريدة جديدة قال فيها إن خصمه الديمقراطي جو بايدن فاز في الانتخابات الرئاسية الأميركية بعيون "وسائل الإعلام الكاذبة" مضيفاً أنه "لا يعترف بأي شيء".

وكان ترامب لأول مرة بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث نوفمبر- تشرين الثاني الجاري لكنه لا يزال مصراً أن خصمه فاز بفضل التزوير.

ولا يزال الرئيس المنتهية ولايته يقول إن "الانتخابات مزورة" كما كتب في تغريدة الأحد حيث شجب اختراق الاقتراع. وقال "لقد فاز لأن الانتخابات كانت مزورة".

وأضاف ترامب الذي لا يزال يطعن في سير الانتخابات الرئاسية الأمريكية قائلا "لم يُسمح للمراقبي التصويت والملاحظين بالحضور، التصويت حسم من قبل شركة خاصة لليسار الراديكالي، دومينيون Dominion، ذات السمعة السيئة ومعداتها التي لم ترق حتى لولاية تكساس التي فزت بها بفارق كبير. الكذب وصمت وسائل الإعلام وأكثر!"

وتغريدة ترامب هي الأولى من نوعها التي يعترف بها بفوز بايدن، حيث مضى منذ صدور النتائج الأولية، وحتى قبلها، مضى بنشر نظريات المؤامرة والتزوير، كما شن حملة واسعة من الطعون.

هذا الاعتراف ينذر بأن ترامب قد تأكد من أنه لن يغير من الواقع ويظهر وكأنه استنفذ كل الإجراءات القانونية.

إعلان ترامب يأتي غداة مظاهرة مؤيدة له نظمت السبت في واشنطن، في أجواء احتفالية باستثناء بعض الصدامات مساءً، للتعبير عن "محبّتهم" للرئيس الذي يعتبرون أنه ضحية "سرقة" الانتخابات من دون تقديم دليل على ذلك.

وتجمّع ما لا يقلّ 10 آلاف شخص في ساحة فريدوم بلازا على مقربة من البيت الأبيض رافعين الأعلام الأمريكية ومعتمرين قبعات حمراء كُتب عليها شعار ترامب "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً" وحاملين لافتات كُتب عليها "أوقفوا السرقة".