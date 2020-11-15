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إسبانيا

انخفاض دخل أكثر من نصف الإسبان بسبب أزمة كورونا

بقلم:  يورونيوز
مدريد
مدريد   -   حقوق النشر  أ ب
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أظهر استطلاعاً للآراء أن مداخيل أكثر من نصف الإسبان انخفضت بسبب الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

وطبقاً للاستطلاع الذي أجرته صحيفة "إل باييس"، انخفض دخل أكثر من 50,5% من الأشخاص كما فقد 14,8% وظائفهم بشكل مؤقت وفقد 11,5% وظائفهم بشكل دائم.

وقال 68,1% ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً و66% ممن تتراوح اعمارهم بين 25 و34 عاماً إن مداخليهم أو مداخيل أحد أفراد عائلاتهم انخفضت خلال الأزمة.

وأظهر الاستطلاع اعتقاد 53,3% من الإسبان بأن حكومتهم أدارت الأزمة بشكل "سيء" أو "سيء جداً".

وسجلت إسبانيا أكثر من 40 ألف وفاة وحوالي 1,5 مليون إصابة بكوفيد-19 منذ بدء الأزمة.

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