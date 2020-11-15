رئيس بيرو الانتقالي مانويل ميرينو يستقيل بعد 5 أيام من تسلّمه الرئاسة

أعلن مانويل ميرينو يوم الأحد استقالته "غير القابلة للنقض" من رئاسة بيرو وحث على "السلام والوحدة" في خطوة يقول مراقبون إنها قد تمهد الطريق لحل الأزمة السياسية الخطيرة والعميقة التي تواجهها البلاد منذ توليه منصبه قبل خمسة أيام.

وأعلن ميرينو استقالته في رسالة متلفزة، وذلك بعد وقت قصير من مطالبة البرلمان له بالاستقالة. ودعت السلطة التشريعية كذلك إلى جلسة عامة استثنائية لإيجاد حل دستوري للأزمة وإيجاد خليفة للرئيس المستقيل.

وقوبل إعلان الاستقالة بالإثارة والتصفيق في الشوارع، حيث واصل آلاف المواطنين الاحتجاجات للمطالبة بخروجه من القصر الحكومي. وكانت احتجاجات قد اندلعت في بيروت على خليفة تسلم ميرينو الرئاسة، وقمعها الأمن بعنف، ما أدى إلى مقتل 3 متظاهرين وجرح المئات.