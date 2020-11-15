حريق بمستشفى في رومانيا يؤدي إلى وفاة 10 مصابين بكوفيد-19 على الأقل

لقي عشرة مرضى مصابين بكوفيد-19 حتفهم بعدما اندلع حريق في أحد أقسام العناية المشددة في شمال شرق رومانيا السبت، وفق ما أفادت متحدثة باسم المستشفى حيث وقعت الحادثة.

واندلع الحريق مساء السبت في قسم العناية المشددة في مستشفى ببلدة بياترا ناميتس. وسيطرت أجهزة الطوارئ عليه بعد نحو ساعة. وأفادت المتحدثة باسم المستشفى إيرينا بوبا أن "عشرة أشخاص أعلنت وفاتهم وسبعة حالاتهم حرجة". وتوفي ثمانية من الضحايا بالنيران بينما أعلنت وفاة شخصين آخرين بعد إجلائهما.

وأفاد جهاز الإنقاذ أن الطبيب المناوب الذي حاول مساعدة الضحايا تعرّض لحروق من الدرجتين الثانية والثالثة في 80 بالمئة من جسده. ولم يتضح سبب اندلاع الحريق بينما فتحت النيابة العامة تحقيقا في الحادثة.

وأشارت وزارة الصحة إلى احتمال أن يكون الحريق نجم عن ماس كهربائي. وعلى الرغم من أنها لم تتضرر بشكل كبير جرّاء الموجة الأولى لفيروس كورونا في أوروبا، إلا أن رومانيا سجّلت في الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات والحالات التي استدعت النقل إلى المستشفيات.

وسجّلت السبت 129 وفاة بالفيروس ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 8813 وفاة منذ ظهور الوباء. وتعد الدولة التي تعد 19 مليون نسمة بين الأفقر في الاتحاد الأوروبي والأقل قدرة على التعامل مع ارتفاع عدد المرضى في المستشفيات.