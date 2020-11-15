الرئاسة الجزائرية تعلن إنهاء الرئيس الجزائري العلاج من كوفيد-19

اعلنت الرئاسة الجزائرية الأحد أنّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الموجود في ألمانيا قد "انهى بروتوكول العلاج" من فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية.

ونشر التلفزيون الحكومي ووكالة الأنباء الجزائرية بيانا للرئاسة "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بإطلاع الرأي العام على تطور حالته الصحية".

وجاء في البيان "يؤكد الفريق الطبي المرافق له أن السيد الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج الموصى به ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البرتوكول".

ويُعالج تبون البالغ من العمر 74 عاماً منذ 28 تشرين الأول/أكتوبر في مستشفى ألماني متخصّص، حيث تم نقله بعد أيام من العزل الصحي بسبب اكتشاف حالات إصابة لدى موظفين في الرئاسة.

وطمأن الرئيس "الشعب الجزائري الذي ينتظر عودته إلى أرض الوطن، بأنّ وضعه الصحي في تحسّن" كما جاء في رسالة يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر.

وغاب بذلك الرئيس الجزائري بسبب المرض عن تدشين جامع الجزائر كما غاب عن الاستفتاء الدستوري الذي جرى في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر وشهد نسبة مقاطعة هي الأكبر في تاريخ الانتخابات بالجزائر.