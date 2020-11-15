شاهد: النار تحرق مسجداً خشبياً من القرن السابع عشر في إسطنبول

اشتعلت النيران في مسجد تاريخي خشبي في إسطنبول اليوم، الأحد، وعمل رجال الإطفاء الأتراك سريعاً على إخماده من البر والبحر، إذ يطل المسجد على مضيق البوسفور.

ويقع مسجد فانيكوي، الذي بُني في القرن السابع عشر في عهد السلطان العثماني محمد الرابع، على الجانب الآسيوي من إسطنبول، وأظهرت مقاطع فيديو دخان كثيف يتصاعد من المبنى.

وغردت إدارة الإطفاء في إسطنبول مشيرة إلى أن الحريق أُطفئ بحسب ما ذكرته وكالة أسوشييتد برس، وما زالت جهود التبريد وتأمين المعبد ومحيطه جارية. ومنع رجال الإطفاء الحريق من الوصول إلى غابة تقع وراء المسجد والمنازل المجاورة على طول مضيق البوسفور وساعدهم في المهمة عناصر خفر السواحل.

والمسجد عبارة عن هيكل خشبي له مئذنة واحدة. ولم يتحدد سبب الحريق بعد وقال محافظ المدينة إن تحقيقاً في سبب اندلاع النار قد فتح.