قتلى وجرحى جراء حريق اندلع في مبنى سكني في هونغ كونغ

قالت سلطات هونغ كونغ إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا و11 آخرين جرحوا، جراء حريق نشب في شقة جرى فيها على ما يبدو تجمع يخص الديانية الهندوسية.

واندلع الحريق ليل الأحد في ياوماتي، المنطقة المزدحمة والمكتظة بالمباني السكنية القديمة والمتاجر. ومازال سبب اندلاع الحريق مجهولا، غير أن مسؤولين في جهاز الإطفاء قالوا إن النيران اندلعت، فيما بدا أنه مطعم في شقة سكنية في الطابق الأول من مبنى منخفض.

ويفتقر المبنى بحسب إدارة الإطفاء إلى نظام الرش المضاد للحرائق. وقد حوصر الضحايا خلف المطبخ بحسب مسؤولين.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية فإن الناس في المطعم كانوا يحتفلون بمهرجان "ديوالي" الهندوسي وبعيد ميلاد، عندما نشب الحريق، وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن الشموع المضاءة أشعلت النار في مواد عازلة للصوت.

ويسلط هذا الحادث الضوء على قضايا السلامة من الحرائق في مباني هونغ كونغ القديمة، والتي يعد بعضها غير مجهز بأنظمة السلامة المناسبة ضد الحرائق.

وقد أضحى عدد الحرائق أقل من ذي قبل في هونغ كونغ في السنوات الأخيرة، بسبب تطبيق الحكومة إجراءات أكثر صرامة للسلامة من الحرائق.