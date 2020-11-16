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ألمانيا

ألمانيا: إصابة 4 أشخاص بجروح أثناء اندلاع حريق في محطة مترو الأنفاق ببرلين

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بقلم:  يورونيوز
حريق في متجر داخل محطة أونكل تومس هويت في برلين
حريق في متجر داخل محطة أونكل تومس هويت في برلين   -   حقوق النشر  Joerg Carstensen/(c) Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
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اندلع حريق اندلع فى محطة مترو أنفاق فى في العاصمة الألمانية برلين مما أسفر عن اصابة أربعة أشخاص على الأقل، احدهم فى حالة خطيرة. وأشارت السلطات الألمانية إلى أن الحريق اندلع في وقت متأخر من يوم الأحد وظلّ 120 من رجال الإطفاء يقاومون النيران صباح الاثنين، وقد أكدت مصادر أن الحريق تمت السيطرة عليه.

ولم يعرف على الفور سبب الحريق الذي بدأ في متجر داخل محطة أونكل تومس هويت في حي زيليندورف جنوب غرب العاصمة برلين، وقد أفادت وكالة الأنباء الألمانية أن الحريق امتد بسرعة إلى متجرين آخرين خلال الليل واضطر العديد من الأشخاص الذين يعيشون في الجوار إلى مغادرة منازلهم بسبب الدخان الكثيف.